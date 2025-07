AfD-Kandidat von Bürgermeisterwahl ausgeschlossen

Anzeige

DETMOLD/LAGE. Der Wahlausschuß für die anstehenden Kommunalwahlen des Kreises Lippe in Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstag bestätigt, daß der AfD-Politiker Uwe Detert nicht zur Bürgermeisterwahl in Lage antreten darf. Zur Begründung führte das Gremium an, Detert, biete nicht die notwendige Gewähr dafür, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten. Dies muß laut Kommunalwahlordnung geprüft werden.

Zuvor hatte der Wahlausschuß der Stadt den Kandidaten abgelehnt; die AfD legte dagegen Beschwerde ein. Vor allem die Grünen setzten sich dafür ein, Deterts Kandidatur zu verhindern. Sie stellten ein 17seitiges Dossier zusammen, das sie an den Wahlleiter in Lage schickten.

AfD-Politiker verbreitete Reichsbürger-Ideen

Darin wird als Beleg gegen Detert unter anderem angeführt, daß der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich ihn im Oktober 2024 als „antisemitischen Reichsbürger“ bezeichnete. Zu sehen ist auch, daß der AfD-Kandidat im Februar 2024 eine Darstellung verbreitete, wonach die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH sei. In einem einem von ihm geteilten Video wird behauptet, Angela Merkel sei „von den Rothschilds“ ausgewählt und „an die Macht gebracht“ worden.

Detert kritisierte den Wahlausschluß am Donnerstag scharf. „Es ist beruhigend zu sehen, daß der demokratische Rechtsstaat offenbar so gefestigt ist, daß ein bloßer Verdacht ausreicht, um einen Kandidaten von einer Wahl auszuschließen“, schrieb er bei Facebook. Bereits am 9. Juli hatte er herausgestellt, daß er während seiner Tätigkeit im Stadtrat und im Kreistag „nie Anlaß gegeben“ habe, an seiner Verfassungstreue zu zweifeln. Inhaltlich wollte er die Vorwürfe nicht bewerten, „da diese aus meiner Sicht keine Substanz haben“.

Der AfD-Stadtverband Lage nahm die Entscheidung „mit Entsetzen“ zur Kenntnis. Der Ausschluß durch den Wahlausschuß der Stadt stütze sich auf „ein Konvolut politisch motivierter Vorwürfe, erstellt durch politische Gegner, das nicht den Hauch einer rechtlich tragfähigen Bewertung enthält“. Die Entscheidung stelle einen gefährlichen Präzedenzfall dar. Der Verband kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. (ser)