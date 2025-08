AfD ist wieder auf Rekordkurs

Anzeige

BERLIN. Die AfD hat wieder ihren Umfragerekordwert erreicht. Die Partei kommt im Insa-Sonntagstrend auf 25 Prozent, legt um einen Prozentpunkt zu, und ist damit der CDU/CSU (27 Prozent) dicht auf den Fersen. Die Umfrage wird wöchentlich im Auftrag der Bild-Zeitung durchgeführt.

Die SPD stagniert weiterhin bei 15 Prozent. Ebenfalls keine Veränderung gibt es bei den Umfragewerten der Grünen (elf Prozent) und der Linken (zehn Prozent). Derzeit können sich weder das BSW (vier Prozent) noch die FDP (drei Prozent) Hoffnungen machen, bei einem Urnengang wieder in den Bundestag einzuziehen. Sie scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

AfD böte Union Regierungsmehrheit

Berücksichtigt man noch die fünf Prozent, die auf die sonstigen Parteien entfallen, so gehen in der aktuellen Umfrage zwölf Prozent an Parteien, die nicht im Parlament vertreten sind. Insa befragte für das Stimmungsbild vom 28. Juli bis 1. August 1.203 Wahlberechtigte.

Nach den aktuellen Umfragewerten stünden Union und SPD mit ihren 42 Prozent ohne Regierungsmehrheit da. In einer Koalition mit der AfD hingegen hätten CDU/CSU 52 Prozent, und genug, um das Land zu regieren. (ag)