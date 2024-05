Liveticker: Islamkritiker und Polizist in Mannheim niedergestochen

Anzeige

16.02 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel wünschte Stürzenberger sowie anderen Opfern des Attentats eine schnelle Genesung. Sie verurteilte die Tat als „feige“ und lobte die Arbeit der Polizei: „Nur dem beherzten Eingreifen mehrerer Polizisten, von denen ebenfalls einer verletzt wurde, ist es zu verdanken, daß nicht weitere Opfer zu beklagen sind.“



16.00 Uhr: Der innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktionen im Bundestag, Konstantin von Notz, nannte die Tat „schrecklich und grauenhaft“. Gegenüber der BILD-Zeitung warnte vor der islamistischen Gefahr bei der kommenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland: „Gerade vor dem Hintergrund der Fußball-EM in Deutschland brauchen Polizei und Nachrichtendienste in den nächsten Wochen und Monaten alle politische Unterstützung, um die Sicherheit für diese sensible Großveranstaltung zu gewährleisten.“

15.57 Uhr: Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, wünschte Stürzenberger gute Besserung. Er beklagte, wie groß der Druck der Islamisten sei: „Verstehen wir überhaupt, was es heißt, wenn Journalisten wie Constantin Schreiber nichts mehr zum Islam sagen wollen, wenn Macron nicht mehr für jüdisches Leben demonstrieren kann, weil Paris sonst brennt? Verstehen wir, wie weit wir schon sind?“



15.55 Uhr: Die Messergewalt in Mannheim legte 2023 drastisch zu. Laut der örtlichen Kriminalstatistik der Polizei stieg die Zahl Messerdelikte im öffentlichen Raum verglichen mit 2022 um 18,2 Prozent an. Der stärkste Zuwachs zeigte sich bei der Gruppe der tatverdächtigen Jugendlichen mit einem Plus von fast 60 Prozent.

15.50 Uhr: Tübingens Oberbürgereister Boris Palmer meldet sich in der Bild-Zeitung zu Wort: „Angriffe auf Andersdenkende und die Polizei sind ein Stich ins Herz der Demokratie.“ Er forderte gegenüber dem Blatt: „Unser Staat muß hier wehrhafter werden, egal welcher Herkunft der Täter ist und welche Meinung das Opfer vertritt.“

15.45 Uhr: Alle Infos n der kompakten JF-Meldung (Stand 15.45 Uhr)

MANNHEIM. In der Mannheimer Innenstadt hat es einen Angriff auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger gegeben. Ein Video aus dem Livestream des Politikers zeigt, wie ein Mann mit einem Messer auf den Politiker losgeht und versucht, ihn zu erstechen. Stürzenberger und einer seiner Anhänger werden dabei mindestens am Bein verletzt. Stürzenberger wurde das Messer zudem ins Gesicht gerammt.

Terror attack at an anti-Islam stand in Munich. Initiator Michael Stürzenberger was attacked with a knife. Apparently also a policeman. The attacker was shot by the police. https://t.co/HzSd56LmGE pic.twitter.com/01RqrpCZtc — Vadim Derksen (@realDerksen) May 31, 2024



Auch ein Polizist, der versuchte einzugreifen und versehentlich einen Anhänger Stürzenbergers niederrang, wurde von dem Attentäter attackiert und offenbar in den Hals gestochen. Laut der örtlichen Regionalzeitung Mannheimer Morgen wurde der Beamte schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Das Video endet damit, daß der Angreifer von heraneilenden Beamten niedergeschossen wird.

Stürzenberger bereits seit Jahren im Visier von radikalen Moslems

Die Polizei teilte unmittelbar nach dem Vorfall mit, daß es am Marktplatz in Mannheim zu einem größeren Polizeieinsatz komme: „Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute gegen 11:35 Uhr zu einem Angriff auf mehrere Personen auf dem Marktplatz in Mannheim. Dabei soll eine Person mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und diese verletzt haben. Über das Ausmaß und Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden. Gegen den Angreifer kam es sodann zu einem Schußwaffengebrauch. Der Angreifer wurde dadurch ebenfalls verletzt.“ Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr mehr. Der Tatort wurde weiträumig gesperrt. Die Polizei prüft derzeit, ob die Tat politisch motiviert sein könne.

Auf dem Kurznachrichtendienst X rechtfertigte die Polizei Mannheim auch, daß ein vom Attentäter angegriffener Unterstützer Stürzenberges unmittelbar nach der Tat festgenommen wurde. Auf Frage eines Nutzers, warum das passiert sei, schrieb die Sicherheitsbehörde: „Bedeutet eine blaue Vereinsweste, dass man keine Straftaten begeht?“

Der Angriff fand während einer Kundgebung der islamkritischen „Bürgerbewegung Pax Europa“ (BPE) statt. Stürzenberger liest dabei seit Jahren Suren aus dem Koran vor. Er steht deswegen bereits seit längerem im Visier radikaler Moslems. Deutschlandweit bekannt wurde er mit einem Bürgerbegehren gegen einen Moscheebau in München. Dies wurde allerdings aus formalen Gründen von der Verwaltung der bayerischen Landeshauptstadt abgelehnt.

Nicht der erste Angriff auf Stürzenberger

Die BPE zeigte sich in einer ersten Reaktion schockiert: „Das war keine Attacke, sondern ein Terror-Akt. Der Angriff geschah, bevor die Veranstaltung überhaupt losging, das muß von langer Hand geplant worden sein. Religionskritik muss erlaubt sein, ist Kernelement der europäischen Aufklärung“, sagte eine Sprecherin.

Angaben der Bürgerbewegung zufolge bestehe offenbar keine Lebensgefahr. „Er wurde am Bein und im Gesicht getroffen, wird notoperiert. Es ist der zweite schwere Angriff auf ihn“, merkte der Verein an. 2022 hatte in Bonn ein arabischstämmiger 20jähriger den Islam-Kritiker ins Gesicht geschlagen. Gegen Auflagen stellte das Amtsgericht das Verfahren damals gegen den Täter ein.

Tatort ist an Wochenenden zeitweise eine Messerverbotszone

Rund zwei Stunden nach dem Angriff machte sich auch Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) vor Ort ein Bild. „Die brutale Tat erschüttert und schockiert, macht uns sprachlos“, sagte Specht. „Unsere Gedanken sind bei den Beamten und den anderen Verletzten. Wichtig ist, jetzt nicht zu spekulieren, sondern die Ermittlungen abzuwarten.“ Die Sicherheitskräfte ließen eine Straßenbahn auf dem Marktplatz vorfahren, um Schaulustigen die Sicht auf den Tatort zu versperren. Auch vermummte Einsatzkräfte und das Landeskriminalamt waren vor Ort, um Spuren zu sichern.

Die Tat ereignete sich in einer sogenannten Messerverbotszone der Stadt. Dort ist das Mitführen von Messern und ähnlichen Gegenständen freitags von 20 Uhr bis samstags um 6 Uhr, samstags von 20 Uhr bis sonntags um 6 Uhr sowie an Tagen vor Feiertagen von 20 Uhr bis 6 Uhr des Feiertags morgens streng verboten. Zum Zeitpunkt der Tat galt dies allerdings nicht.

Erste politische Reaktionen

Auch aus dem politischen Berlin kommen erste Reaktionen. Der Vize-Chef der AfD, Stephan Brandner, sagte, die Brutalität des Vorgehens sei schockierend. „Der Vorfall zeigt ein weiteres Mal deutlich, daß die deutsche Politik infolge des jahrelangen Versagens der wechselnden Regierungen, des Bundespräsidenten, der Kirchen, Gewerkschaften und sonstigen Akteure hilf- und vor allem Messerstechern gegenüber schlicht wehrlos ist.“ Die Bürger seien solchen Attacken „ausgeliefert, ohne tatsächlich eine Chance zu haben“.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, kommentierte den Anschlag bei Welt TV. „Wenn zwei Extremisten aufeinander treffen, dann wird’s gefährlich“, sagte er und nannte Stürzenberger einen „extremistischen Islamkritiker“ und den Angreifer „möglicherweise einen Islamisten“. Er lobte den Schußwaffengebrauch und merkte an, sich in die Nähe eines „Messerhelden“ auzuhalten sei lebensgefährlich für Polizisten.

Scholz und Faeser äußern sich zu Mannheim

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich am Nachmittag zum Anschlag. „Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muß streng bestraft werden“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verurteilte die Attacke und wünschte den Angegriffenen eine vollständige Genesung. Auch zum möglichen Motiv äußerte sie sich auf X. „Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben“, schrieb sie. (ho/sv/kuk)

> Diese Meldung wird laufend aktualisiert.