Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Waldimir Putin: Welche fremden Mächte sind hier am Werk? Foto:s picture alliance/dpa | Britta Pedersen /// ASSOCIATED PRESS | Valeriy Sharifulin / Montage: JF

Corona-Protokolle und „fremde Mächte“: Was ist dran an Lauterbachs Verschwörungstheorie?

Der Gesundheitsminister bringt die Veröffentlichung der brisanten Corona-Protokolle des RKI mit „fremden Mächten“ in Verbindung. Doch stimmt das überhaupt? Die JF fragte bei den Behörden nach: Was ist dran an der Lauterbach-Theorie?