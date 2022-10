Wut im Osten: Der Druck steigt

Es geht mal wieder ein Riß durch Deutschland – wohl nicht zufällig entlang jener Linie, an der das Land jahrzehntelang geteilt war. In den östlichen Bundesländern tobt bereits der „heiße Herbst“ in Form immer größerer Proteste gegen die Energie- und Rußlandpolitik der Bundesregierung. Im Westen weht bislang allenfalls ein laues Lüftchen, wenn überhaupt.

Warum gehen im Osten schon wieder so viele Menschen zu Montagsspaziergängen und Demonstrationen? Was sind die Motive, was treibt diese Menschen an, was besorgt und beunruhigt sie? Warum fallen diese Proteste im Westen bislang so viel kleiner aus? Und welche Zustände könnten dazu führen, daß die Protestwelle auch auf den Westen überschwappt? „Die Menschen im Osten hören heute aus den Medien und von den Politikern, daß alles infrage steht, was sie in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut habe. Das macht viele wütend!“, erklärt die die frühere Grünen-Politikerin Antje Hermenau.

Auch als Podcast anhören: