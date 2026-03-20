Zwei Männer, ein Streit: Orbán und Selenskyj ringen um Geld und Öl

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Selenskyj: „Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gerne allein mit den EU-Mitteln.“

Orbán: „Wer sind Sie denn überhaupt?“

Selenskyj: „Mein Name ist Selenskyj.“

Orbán: „Orbán. Viktor Orbán.“

Selenskyj: „Angenehm.“

Orbán: „Angenehm.“

Selenskyj: „Können Sie mir sagen, warum Sie auf meiner Finanzierung sitzen?“

Orbán: „Ich kam vom EU-Gipfel und hatte mich bei der Abstimmung geirrt. Brüssel ist etwas unübersichtlich.“

Selenskyj: „Aber jetzt wissen Sie, dass Sie hier alles blockieren – und machen trotzdem weiter.“

Orbán: „Von Blockade kann nicht die Rede sein, es ist ja gar kein Geld geflossen.“

Selenskyj: „Als ich den Gipfel betrat, war das Geld beschlossen.“

Orbán: „Aber Sie haben ja die Pipeline beschädigt.“

Selenskyj: „Weil Russland sie angegriffen hat, Herr Orbán.“

Orbán: „In meiner Energiepolitik pflege ich die Versorgung selbst zu regeln.“

Selenskyj: „Na, dann regeln Sie sie doch.“

Orbán: „Meine Energie lasse ich mir sichern, wenn ich es für richtig halte.“

Orbán: „Es sitzt sich recht kühl ohne russisches Öl.“

Selenskyj: „Ich kämpfe auch ohne.“

Orbán: „Ach.“

Selenskyj: „Was heißt ‘Ach’?“

Orbán: „Ach. Sie sagten, Sie kämpfen ohne, und ich meinte ‘ach’.“

Selenskyj: „Ich verteidige ein Land.“

Orbán: „Ich verteidige meine Wähler.“

Selenskyj: „Die Ukraine braucht das Geld.“

Orbán: „Ungarn braucht das Öl.“

Selenskyj: „Es wäre denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, die Hilfe jetzt freizugeben.“

Orbán: „Wie wollen Sie das beurteilen?“

Selenskyj: „Ich führe einen Krieg.“

Orbán: „Ich führe eine Wahl.“

Selenskyj: „Nach meiner Erfahrung ist Unterstützung zweckmäßiger als Blockade.“

Orbán: „Das ist Ihre ganz persönliche Meinung. Man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein.“

Selenskyj: „Die EU hat entschieden.“

Orbán: „Einstimmig – also auch mit mir.“

Selenskyj: „Dann stimmen Sie zu.“

Orbán: „Wenn Sie mich höflich darum bitten.“

Selenskyj: „Bitte.“

Orbán: „Höflich.“

Selenskyj: „Höflich.“

Orbán: „Na also.“

Orbán: „Was machen Sie da?“

Selenskyj: „Ich suche andere Geldquellen.“

Orbán: „Das ist sehr aufmerksam, aber ich hätte doch gerne noch eine Kleinigkeit Pipeline.“

Selenskyj: „Wenn ich jetzt einen Schuss von Sanktionen dazunehmen könnte.“

Orbán besteht auf Reparatur der Pipeline

Orbán: „Das war eine Idee zu viel.“

Selenskyj: „Ein paar Milliarden – und man könnte sich einigen.“

Orbán: „Geht es so?“

Selenskyj: „Oh ja. Vielen Dank.“

Orbán: „Die Pipeline bleibt.“

Selenskyj: „Herr Orbán!“

Orbán: „Die Pipeline bleibt!“

Selenskyj: „Ich kämpfe immer mit dieser Pipeline.“

Orbán: „Nicht mit mir.“

Selenskyj: „Wenn Sie die Pipeline behalten, bekomme ich das Geld.“

Orbán: „Wenn Sie die Pipeline reparieren, lasse ich das Veto fallen.“

Selenskyj: „Das sind wohl die Methoden Ihrer Politik.“

Orbán: „Herr Selenskyj!“

Selenskyj: „Herr Orbán!“

Orbán: „Also, was ist jetzt?“

Selenskyj: „Ich brauche das Geld.“

Orbán: „Ich brauche das Öl.“

Selenskyj: „Dann tauchen wir jetzt beide unter.“

Orbán: „Wie Sie wünschen.“

Selenskyj: „Dann werden wir sehen, wer länger durchhält.“

Orbán: „Das werden wir sehen.“