„Werde alle Deutschen töten“: Polizei sucht nach mutmaßlichem Islamisten

BERLIN. Die Berliner Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Islamisten gestartet. Der Mann soll Mitte Februar in der U-Bahn laut und wiederholt „Allahu Akbar“ sowie „Ich werde alle Deutschen töten“, gerufen haben.

Mit Fotos sucht unser #LKA den Mann, der am 19.02.22 in der U8 laut & wiederholt „Allahu Akbar“ & „Ich werde alle Deutschen töten“ rief. Am U-Bhf. #Hermannstraße verließ er die Bahn und stieg anschließend in die S45.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 10, 2022