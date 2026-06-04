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Mikrozensus 2025: Viele Deutsche leiden unter Übergewicht und anderen chronischen Krankheiten

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Übergewicht und andere chronische Erkrankungen plagen die Deutschen (Symbolbild).
Übergewicht und andere chronische Erkrankungen plagen die Deutschen (Symbolbild).
Übergewicht und andere chronische Erkrankungen plagen die Deutschen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/MAXPPP | 1
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Viele Deutsche leiden unter Übergewicht und anderen chronischen Krankheiten

Deutschland ist krank. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Deutschen übergewichtig. Fast jeder Fünfte ist sogar adipös. Auch psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Das hat Auswirkungen auf das Arbeitsleben und die Wirtschaft.

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Übergewicht und andere chronische Erkrankungen plagen die Deutschen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/MAXPPP | 1
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