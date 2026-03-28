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Zwischen Deal und Eskalation: Wie weiter im Irankrieg? Das sind Trumps Optionen

Zwischen Deal und Eskalation: Wie weiter im Irankrieg? Das sind Trumps Optionen

Zwischen Deal und Eskalation: Wie weiter im Irankrieg? Das sind Trumps Optionen

US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump
Lässt sich nicht in die Karten schauen: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Captital Pictures | CNP/ADM
JF-Plus Icon Premium Zwischen Deal und Eskalation
 

Wie weiter im Irankrieg? Das sind Trumps Optionen

In dieser Woche sprach US-Präsident Donald Trump viel von Verhandlungen mit dem Iran. Doch können die beiden Seiten zueinander finden? Und über welche Eskalationsmöglichkeiten verfügt Trump?

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Lässt sich nicht in die Karten schauen: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Captital Pictures | CNP/ADM
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