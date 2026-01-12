Was wird aus Tschetschenien nach Kadyrow?

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow (r.) sorgt im Auftrag Putins für Ruhe in der Kaukasusregion (Archivbild). Foto: picture alliance / SvenSimon-TheKremlinMoscow | The Kremlin Moscow

Die Herrschaft von Ramsan Kadyrow neigt sich dem Ende. Daß Tschetscheniens Machthaber gesundheitlich deutlich abbaut, ist kein Geheimnis. Doch was aus dem Land wird, wenn der Diktator von Putins Gnaden stirbt, ist so ungewiß wie riskant für den Kreml.