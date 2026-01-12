Günther will Unterstellungen gegen „Nius“ nicht belegen

In der vergangenen Woche machte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther dem Nachrichtenportal „Nius“ schwere Vorwürfe. Doch auf JF-Nachfrage will er seine Behauptungen nicht mit Beispielen erhärten. Auch der Journalistenverband ist verstört über die Einlassungen des Christdemokraten.