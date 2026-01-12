Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Angebliche Falschbehauptungen: Günther will Unterstellungen gegen „Nius“ nicht belegen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther
Attackiert alternative Medien: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Foto: picture alliance/dpa | David Hammersen
Günther will Unterstellungen gegen „Nius“ nicht belegen

In der vergangenen Woche machte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther dem Nachrichtenportal „Nius“ schwere Vorwürfe. Doch auf JF-Nachfrage will er seine Behauptungen nicht mit Beispielen erhärten. Auch der Journalistenverband ist verstört über die Einlassungen des Christdemokraten.

