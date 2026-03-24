Was bleibt von der CPAC in Ungarn?

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Konservative Spitzenpolitiker und Kommentatoren haben sich am vergangenen Wochenende in Budapest zur „Conservative Political Action Conference 2026 Hungary“ (CPAC) die Klinge in die Hand gegeben. Die JUNGE FREIHEIT war vor Ort und kam mit zahlreichen Teilnehmern ins Gespräch.

Die Stimmung war bei der diesjährigen CPAC angespannter als sonst. In Ungarn tobt ein Wahlkampf zwischen Ministerpräsident Viktor Orbán und seinem Herausforderer Péter Magyar, während sich in den Vereinigten Staaten ein Riss durch die MAGA-Bewegung von US-Präsident Donald Trump zieht.

Die JF-Redakteure Vadim Derksen und Benedikt Rueß lassen ihre Eindrücke Revue passieren und analysieren die CPAC Hungary 2026. Hier sehen Sie das ganze Video:

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Doch was sagen eigentlich die Teilnehmer zur Veranstaltung? Die JF sprach mit Gästen aus Deutschland.

Hier geht es zum Interview mit dem Verteidigungsexperten der AfD-Bundestagsfraktion, Jan Nolte:

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Hier geht es zum Interview auf der CPAC mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen: