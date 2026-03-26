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Belastetes Verhältnis zwischen Kiew und Budapest: Warum stoppte Ungarn den ukrainischen Geldtransport?

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Im Wahlkampf mobilisiert Ungarns Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán gegen Brüssel und die Ukraine gleichzeitig mit solchen Plakaten.
Im Wahlkampf mobilisiert Ungarns Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán gegen Brüssel und die Ukraine gleichzeitig mit solchen Plakaten.
Im Wahlkampf mobilisiert Ungarns Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán gegen Brüssel und die Ukraine gleichzeitig mit solchen Plakaten. Foto: picture alliance / NurPhoto | STR
JF-Plus Icon Premium Belastetes Verhältnis zwischen Kiew und Budapest
 

Warum stoppte Ungarn den ukrainischen Geldtransport?

Seit Ungarns Sicherheitskräfte Anfang März einen ukrainischen Geldtransporter stoppten, stehen schwere Vorwürfe im Raum. Hat Budapest ukrainische Geldwäscheaktivitäten unterbunden? Oder ist es nur ein Wahlkampfmanöver von Ungarns Ministerpräsident Orbán, dem das Wasser bis zum Hals steht?

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Im Wahlkampf mobilisiert Ungarns Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán gegen Brüssel und die Ukraine gleichzeitig mit solchen Plakaten. Foto: picture alliance / NurPhoto | STR
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