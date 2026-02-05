Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Neue Wege der Weltpolitik: Warum die Friedensrat-Idee von Trump gar nicht so blöd ist

Neue Wege der Weltpolitik: Warum die Friedensrat-Idee von Trump gar nicht so blöd ist

Neue Wege der Weltpolitik: Warum die Friedensrat-Idee von Trump gar nicht so blöd ist

Donald Trump spricht bei den Vereinten Nationen: Könnte sein Friedensrat die UN ablösen?
Donald Trump spricht bei den Vereinten Nationen: Könnte sein Friedensrat die UN ablösen?
Donald Trump spricht bei den Vereinten Nationen: Könnte sein Friedensrat die UN ablösen? Foto: picture alliance / newscom | JOHN ANGELILLO
JF-Plus Icon Premium Neue Wege der Weltpolitik
 

Warum die Friedensrat-Idee von Trump gar nicht so blöd ist

Die Weltpolitik durchlebt turbulente Zeiten. Selbst scheinbar unerschütterliche Institutionen wie die UN oder die EU gelten nicht mehr als unantastbar. Was wäre denn nun, hätte der Friedensrat von US-Präsident Trump Erfolg?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Donald Trump spricht bei den Vereinten Nationen: Könnte sein Friedensrat die UN ablösen? Foto: picture alliance / newscom | JOHN ANGELILLO
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles