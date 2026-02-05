Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Urteil zum Mini-Saal der AfD: Diskriminierungshelfer in roten Roben

Urteil zum Mini-Saal der AfD: Diskriminierungshelfer in roten Roben

Urteil zum Mini-Saal der AfD: Diskriminierungshelfer in roten Roben

Die Richter des Ersten Senat beim Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe (Baden-Württemberg), eröffnen am 24.01.2017 gekleidet in rote Roben die mündliche Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz. Foto: Uli Deck/dpa. Diskriminierung erlaubt.
Die Richter des Ersten Senat beim Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe (Baden-Württemberg), eröffnen am 24.01.2017 gekleidet in rote Roben die mündliche Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz. Foto: Uli Deck/dpa. Diskriminierung erlaubt.
Richter in Karlsruhe (Symbolbild): Minderheitenschutz ausgehebelt. Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa | Uli Deck
JF-Plus Icon Premium Urteil zum Mini-Saal der AfD
 

Diskriminierungshelfer in roten Roben

Recht haben und Recht bekommen sind gerade in Deutschland zwei unterschiedliche Dinge. Aber daß das Bundesverfassungsgericht dem Ältestenrat des Bundestages einen Freibrief zur Schikanierung der AfD erteilt, ist eine neue Dimension. Vielleicht ganz gut, daß die Menschen Karlsruhe immer kritischer gegenüberstehen. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Richter in Karlsruhe (Symbolbild): Minderheitenschutz ausgehebelt. Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa | Uli Deck
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles