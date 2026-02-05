Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Wirtschaftsrat als Testballon: Wie die CDU unpopuläre Sozialkürzungen auslagert

Wirtschaftsrat als Testballon: Wie die CDU unpopuläre Sozialkürzungen auslagert

Wirtschaftsrat als Testballon: Wie die CDU unpopuläre Sozialkürzungen auslagert

Geht es nach dem CDU-Wirtschaftsrat, soll die Bürger künftig für Zahnarztbehandlungen extra zahlen (Symbolbild).
Geht es nach dem CDU-Wirtschaftsrat, soll die Bürger künftig für Zahnarztbehandlungen extra zahlen (Symbolbild).
Geht es nach dem CDU-Wirtschaftsrat, soll die Bürger künftig für Zahnarztbehandlungen extra zahlen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
JF-Plus Icon Premium Wirtschaftsrat als Testballon
 

Wie die CDU unpopuläre Sozialkürzungen auslagert

Der CDU-Wirtschaftsrat ist für die Kanzlerpartei eine feine Sache. Er läßt Testballons steigen wie den zur Streichung von Zahnarztbehandlungen aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Wenn der Ärger darüber zu groß ist, spielt die CDU den Retter. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Geht es nach dem CDU-Wirtschaftsrat, soll die Bürger künftig für Zahnarztbehandlungen extra zahlen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles