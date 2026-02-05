Wie die CDU unpopuläre Sozialkürzungen auslagert

Geht es nach dem CDU-Wirtschaftsrat, soll die Bürger künftig für Zahnarztbehandlungen extra zahlen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Der CDU-Wirtschaftsrat ist für die Kanzlerpartei eine feine Sache. Er läßt Testballons steigen wie den zur Streichung von Zahnarztbehandlungen aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Wenn der Ärger darüber zu groß ist, spielt die CDU den Retter. Ein Kommentar von Laila Mirzo.