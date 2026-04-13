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Wahl in Ungarn: „Ungarn hat Europa gewählt“: Merz und von der Leyen feiern Orbáns Niederlage

Wahl in Ungarn: „Ungarn hat Europa gewählt“: Merz und von der Leyen feiern Orbáns Niederlage

Wahl in Ungarn: „Ungarn hat Europa gewählt“: Merz und von der Leyen feiern Orbáns Niederlage

Freut sich über das ungarische Wahlergebnis: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance / dts-Agentur
Freut sich über das ungarische Wahlergebnis: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance / dts-Agentur
Freut sich über das ungarische Wahlergebnis: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance / dts-Agentur
Wahl in Ungarn
 

„Ungarn hat Europa gewählt“: Merz und von der Leyen feiern Orbáns Niederlage

Nach dem Machtwechsel in Ungarn stellen sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) hinter Wahlsieger Péter Magyar. Berlin hofft nach dem Ende der Ära Orbán auf einen Kurswechsel in Europa.
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BERLIN/BUDAPEST. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem ungarischen Oppositionsführer Péter Magyar zum Wahlsieg gratuliert und eine enge Zusammenarbeit angekündigt. „Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl“, schrieb Merz auf X. Er freue sich auf die Zusammenarbeit „für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa“.

Auch Außenminister Johann Wadephul (CDU) begrüßte den Machtwechsel in Budapest. Die Ungarn hätten sich „für den politischen Wandel entschieden“, erklärte er. Die hohe Wahlbeteiligung zeige, wie wichtig den Menschen im Land ihre Demokratie sei.

Ungarn kehre auf europäischen Weg zurück

Aus Brüssel kamen ebenfalls Glückwünsche. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) schrieb, „Ungarn hat Europa gewählt“. Das Land kehre auf seinen europäischen Weg zurück. Auch EVP-Chef Manfred Weber (CSU) sprach von einem Signal gegen Europas Rechtspopulisten. Der bisherige Ministerpräsident Viktor Orbán hatte seine Niederlage zuvor eingeräumt (die JF berichtete). Unter seiner Regierung hatte die EU wegen Rechtsstaatsverstößen Fördergelder in Milliardenhöhe eingefroren.

Unter einer Regierung Magyars könnte ein Teil dieser Mittel nun wieder freigegeben werden. Orbán galt in Europa lange als schärfster Gegenspieler der Brüsseler Linie. Zuletzt blockierte er unter anderem ein weiteres EU-Sanktionspaket gegen Russland sowie milliardenschwere Hilfen für die Ukraine. (rr)

Freut sich über das ungarische Wahlergebnis: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance / dts-Agentur
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