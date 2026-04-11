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Schwarz-rote Dauerblockade: Herr Merz, das reicht nicht!

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Stolpert von einem Missverständnis ins andere hinein. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Stolpert von einem Missverständnis ins andere hinein. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Stolpert von einem Missverständnis ins andere hinein. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Herr Merz, das reicht nicht!

Trotz vollmundiger Versprechen legt Bundeskanzler Merz beispiellose Führungsschwäche und Planlosigkeit an den Tag. Dabei ist längst klar, was sich in Deutschland ändern muss. Elf Reformvorschläge von Thilo Sarrazin.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Stolpert von einem Missverständnis ins andere hinein. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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