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Vorläufiger Frieden im Nahen Osten: Trumps Iran-Deal: Warum Teheran wie der Gewinner aussieht

Vorläufiger Frieden im Nahen Osten: Trumps Iran-Deal: Warum Teheran wie der Gewinner aussieht

Vorläufiger Frieden im Nahen Osten: Trumps Iran-Deal: Warum Teheran wie der Gewinner aussieht

Hatte Angst, die Wirtschaft könnte weiter unter dem Krieg im Iran leiden: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / MAXPPP | Julien Mattia / Le Pictorium
Hatte Angst, die Wirtschaft könnte weiter unter dem Krieg im Iran leiden: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / MAXPPP | Julien Mattia / Le Pictorium
Hatte Angst, die Wirtschaft könnte weiter unter dem Krieg im Iran leiden: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / MAXPPP | Julien Mattia / Le Pictorium
JF-Plus Icon Premium Vorläufiger Frieden im Nahen Osten
 

Trumps Iran-Deal: Warum Teheran wie der Gewinner aussieht

Trump verkauft das Abkommen mit dem Iran als Erfolg. Doch wer hat wirklich gewonnen? Teheran bekommt Öleinnahmen, Zeit und ein Druckmittel am Persischen Golf. Der US-Präsident erzielt nur einen innenpolitischen Vorteil. Eine Einordnung.

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Hatte Angst, die Wirtschaft könnte weiter unter dem Krieg im Iran leiden: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / MAXPPP | Julien Mattia / Le Pictorium
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