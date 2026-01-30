Anzeige
Abstimmung über umstrittene Resolution: Trans-Bewegung fährt Sieg im Europarat ein

Mann vor Transgenderflagge: weiter Richtung woke. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Luis Soto
JF-Plus Icon Premium Abstimmung über umstrittene Resolution
 

Trans-Bewegung fährt Sieg im Europarat ein

Im Europarat findet eine Resolution zum Verbot von „Konversionstherapien“ eine Mehrheit. Entsetzt sind nicht nur Konservative – sondern ausgerechnet auch Vertreter der Homosexuellen-Bewegung.

