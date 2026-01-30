Anzeige
Junge Freiheit
50. Todestag: Jeden Tag recht behalten – Was Arnold Gehlen uns heute zu sagen hat

Arnold Gehlen (Archivfoto): Meister des politischen Denkens. Foto: picture-alliance / dpa | Schnoerrer
50. Todestag
 

Jeden Tag recht behalten – Was Arnold Gehlen uns heute zu sagen hat

Vor 50 Jahren starb der große Denker Arnold Gehlen. Er war bekannt für seinen rücksichtslosen Blick auf die Realitäten und die Neigung, jede in Mode gekommene politische Illusion rücksichtslos zu zerstören. Eigentlich müßte er heute Konjunktur haben. Eigentlich. Eine Würdigung von Karlheinz Weißmann.

