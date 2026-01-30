U-Bahn-Mörder von Hamburg ist Sudanese

Anzeige

HAMBURG. Bei dem Mann, der am Donnerstagabend in Hamburg eine 18jährige Frau festgehalten und mit ihr vor eine einfahrende Bahn gesprungen ist, woraufhin beide starben, handelt es sich um einen 25jährigen Sudanesen. Der Afrikaner hatte am U-Bahnhof Wandsbek Markt am Bahnsteig gestanden, ebenso wie die 18jährige, die den Mann nicht kannte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Als die Bahn einfuhr, „ging er unvermittelt auf die Frau zu, ergriff sie und zerrte sie aus bislang ungeklärten Gründen mit sich ins Gleisbett vor die inzwischen einfahrende U-Bahn“.

Beamte des Landeskriminalamts begannen noch vor Ort mit den Ermittlungen. Außerdem war das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes anwesend, um Zeugen psychologisch zu betreuen.

Hamburg ist kein Einzelfall

Bundesweit kommt es immer wieder zu solchen Morden. Im August vergangenen Jahres hatte der irakische Asylbewerber Muhammad A. die 16jährige Ukrainerin Liana K. im niedersächsischen Friedland vor einen einfahrenden Zug gestoßen (JF berichtete). Der Iraker war zum Tatzeitpunkt vollziehbar ausreisepflichtig.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte sich daraufhin entschieden, keine Anklage gegen den Iraker zu erheben, weil dieser wegen einer diagnostizierten Schizophrenie schuldunfähig sei. (st)

Wenn Sie selbst depressiv sind oder Selbstmordgedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.