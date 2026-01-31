Elon Musk, was ist eine Familie?

Elon Musk mit einem seiner vielen Kinder, seinem Sohn X Æ A-Xii, im Oval Office. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

Der Tech-Milliardär Elon Musk zählt zu den größten Unternehmer-Genies der Geschichte und hat mit X die Meinungsfreiheit gerettet. Doch im Umgang mit seinen Frauen und Kindern ist er ein Ideologe. Ein Kommentar.