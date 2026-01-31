Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Reichster Mensch der Welt: Elon Musk, was ist eine Familie?

Reichster Mensch der Welt: Elon Musk, was ist eine Familie?

Reichster Mensch der Welt: Elon Musk, was ist eine Familie?

Elon Musk hat 14 Kinder von vier verschiedenen Frauen. Seine Vorstellungen von Familie und Vaterschaft sind fragwürdig.
Elon Musk hat 14 Kinder von vier verschiedenen Frauen. Seine Vorstellungen von Familie und Vaterschaft sind fragwürdig.
Elon Musk mit einem seiner vielen Kinder, seinem Sohn X Æ A-Xii, im Oval Office. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon
JF-Plus Icon Premium Reichster Mensch der Welt
 

Elon Musk, was ist eine Familie?

Der Tech-Milliardär Elon Musk zählt zu den größten Unternehmer-Genies der Geschichte und hat mit X die Meinungsfreiheit gerettet. Doch im Umgang mit seinen Frauen und Kindern ist er ein Ideologe. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Elon Musk mit einem seiner vielen Kinder, seinem Sohn X Æ A-Xii, im Oval Office. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles