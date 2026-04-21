Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Gefahr durch Drogenkartelle?: So rüstet sich Mexiko für die Fußball-WM

Gefahr durch Drogenkartelle?: So rüstet sich Mexiko für die Fußball-WM

Gefahr durch Drogenkartelle?: So rüstet sich Mexiko für die Fußball-WM

Polizeikräfte sicher einen Tatort in Mexiko: Die Debatte um die Sicherheitslage vor der WM verstummt nicht.
Polizeikräfte sicher einen Tatort in Mexiko: Die Debatte um die Sicherheitslage vor der WM verstummt nicht.
Polizeikräfte sicher einen Tatort in Mexiko: Die Debatte um die Sicherheitslage vor der WM verstummt nicht. Foto: picture alliance / Anadolu | Daniel Cardenas
JF-Plus Icon Premium Gefahr durch Drogenkartelle?
 

So rüstet sich Mexiko für die Fußball-WM

Die Fußball-WM naht und Fans fragen sich, wie sicher das Austragungsland Mexiko ist. Angesichts der Gewalt der Drogenkartelle bemüht sich die Regierung, Bedenken zu zerstreuen. Neben Massen an Sicherheitskräften fährt sie modernste Technik auf. Wird das reichen?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Polizeikräfte sicher einen Tatort in Mexiko: Die Debatte um die Sicherheitslage vor der WM verstummt nicht. Foto: picture alliance / Anadolu | Daniel Cardenas
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles