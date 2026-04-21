So rüstet sich Mexiko für die Fußball-WM

Polizeikräfte sicher einen Tatort in Mexiko: Die Debatte um die Sicherheitslage vor der WM verstummt nicht. Foto: picture alliance / Anadolu | Daniel Cardenas

Die Fußball-WM naht und Fans fragen sich, wie sicher das Austragungsland Mexiko ist. Angesichts der Gewalt der Drogenkartelle bemüht sich die Regierung, Bedenken zu zerstreuen. Neben Massen an Sicherheitskräften fährt sie modernste Technik auf. Wird das reichen?