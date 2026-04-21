Klamroths Konfettikanone und ein Wut-Bäcker

Unternehmer Heiner Kamps bemüht sich, seinen Ärger über die Bundesregierung verständlich zu machen. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Bei „hart aber fair“ platzt Bäckereiketten-König Kamps wegen der gebrochenen Reformversprechen von Kanzler Merz der Kragen. Eigentlich sollte es bei Klamroth um Tankrabatt und Entlastungsprämie gehen. Doch ohne die AfD geht keine Sendung.