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TV-Kritik „hart aber fair“: Klamroths Konfettikanone und ein Wut-Bäcker

TV-Kritik „hart aber fair“: Klamroths Konfettikanone und ein Wut-Bäcker

TV-Kritik „hart aber fair“: Klamroths Konfettikanone und ein Wut-Bäcker

Unternehmer Heiner Kamps bemüht sich, seinen Ärger über die Bundesregierung verständlich zu machen in der "hart aber fair"-Sendung von Klamroth.
Unternehmer Heiner Kamps bemüht sich, seinen Ärger über die Bundesregierung verständlich zu machen in der "hart aber fair"-Sendung von Klamroth.
Unternehmer Heiner Kamps bemüht sich, seinen Ärger über die Bundesregierung verständlich zu machen. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik „hart aber fair“
 

Klamroths Konfettikanone und ein Wut-Bäcker

Bei „hart aber fair“ platzt Bäckereiketten-König Kamps wegen der gebrochenen Reformversprechen von Kanzler Merz der Kragen. Eigentlich sollte es bei Klamroth um Tankrabatt und Entlastungsprämie gehen. Doch ohne die AfD geht keine Sendung.

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Unternehmer Heiner Kamps bemüht sich, seinen Ärger über die Bundesregierung verständlich zu machen. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
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