Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Bürobedarf
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ukrainekrieg: Russland setzt verstärkt auf Luftschläge und rückt im Donbass vor

Ukrainekrieg: Russland setzt verstärkt auf Luftschläge und rückt im Donbass vor

Ukrainekrieg: Russland setzt verstärkt auf Luftschläge und rückt im Donbass vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht sich ein Bild vom durch Russland angegriffenen Höhlenkloster.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht sich ein Bild vom durch Russland angegriffenen Höhlenkloster.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht sich ein Bild vom durch Russland angegriffenen Höhlenkloster. Foto: picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU | Presidential Office of Ukraine
JF-Plus Icon Premium Ukrainekrieg
 

Russland setzt verstärkt auf Luftschläge und rückt im Donbass vor

Während Moskaus Truppen im Süden unter Druck stehen, schieben sie sich an anderen Frontabschnitten vor. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht sich ein Bild vom durch Russland angegriffenen Höhlenkloster. Foto: picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU | Presidential Office of Ukraine
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles