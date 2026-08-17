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JF-Reportage: Der Kampf um Odessa zehrt an den Kräften der Bewohner

JF-Reportage: Der Kampf um Odessa zehrt an den Kräften der Bewohner

JF-Reportage: Der Kampf um Odessa zehrt an den Kräften der Bewohner

Nach dem russischen Luftangriff stehen Rauchwolken über Odessa.
Nach dem russischen Luftangriff stehen Rauchwolken über Odessa.
Nach dem russischen Luftangriff stehen Rauchwolken über Odessa. Foto: Vogel
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Der Kampf um Odessa zehrt an den Kräften der Bewohner

Nacht für Nacht tobt der Luftkrieg über Odessa. Russland setzt auf die Zermürbung der ukrainischen Stadt, die ein vielschichtiges kulturelles Erbe bewahrt. Ferdinand Vogel berichtet für die JUNGE FREIHEIT aus der Ukraine.

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Nach dem russischen Luftangriff stehen Rauchwolken über Odessa. Foto: Vogel
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