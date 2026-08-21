Baerbock will Kandidaten aussortieren und löst einen Eklat aus

NEW YORK. Annalena Baerbock hat kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit als Präsidentin der UN-Generalversammlung zwei der mächtigsten Mitgliedstaaten gegen sich aufgebracht. Der Grund: Die frühere grüne Außenministerin verlangt vom Sicherheitsrat, Bewerber für die Nachfolge von António Guterres nicht zu berücksichtigen, wenn sie sich zuvor nicht den Fragen der von ihr geführten Generalversammlung gestellt haben.
Wer nicht auf Baerbocks Bühne erscheint, soll es gar nicht erst in die entscheidende Auswahl schaffen. Die US-Diplomatin Jennifer Locetta bezeichnete diesen Vorstoß bei einer Sitzung des Sicherheitsrats als „Kompetenzüberschreitung“ und „unverantwortlich“.