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„Wir sind der Deich“: Der Fluch der Nazi-Paranoia erwischt jetzt auch die SPD

„Wir sind der Deich“: Der Fluch der Nazi-Paranoia erwischt jetzt auch die SPD

„Wir sind der Deich“: Der Fluch der Nazi-Paranoia erwischt jetzt auch die SPD

Achtung, Naziparole! Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann vor dem „Wir sind der Deich“-Plakat.
Achtung, Naziparole! Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann vor dem „Wir sind der Deich“-Plakat.
Achtung, Naziparole! Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann vor dem „Wir sind der Deich“-Plakat. Foto: picture alliance/dpa | Peter Gercke
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Der Fluch der Nazi-Paranoia erwischt jetzt auch die SPD

Es ist aber auch vertrackt mit all diesen NS-Symbolen, Daten und Codes, die außer Berufs-Antifas keiner kennt. Jetzt hat sich die SPD Sachsen-Anhalt mit ihrem Slogan ins braune Fettnäpfchen gesetzt. Aber so richtig. Eine Polemik von Frank Hauke.

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Achtung, Naziparole! Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann vor dem „Wir sind der Deich“-Plakat. Foto: picture alliance/dpa | Peter Gercke
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