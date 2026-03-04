Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Fehlbesetzung im Auswärtigen Amt: Wadephul ist der kaltblütige Minister Ahnungslos

Fehlbesetzung im Auswärtigen Amt: Wadephul ist der kaltblütige Minister Ahnungslos

Fehlbesetzung im Auswärtigen Amt: Wadephul ist der kaltblütige Minister Ahnungslos

Herzlos, ahnungslos, selbstherrlich: Außenminister Johann Wadephul (CDU).
Herzlos, ahnungslos, selbstherrlich: Außenminister Johann Wadephul (CDU).
Herzlos, ahnungslos, selbstherrlich: Außenminister Johann Wadephul (CDU). Foto: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt
JF-Plus Icon Premium Fehlbesetzung im Auswärtigen Amt
 

Wadephul ist der kaltblütige Minister Ahnungslos

Wenn sich Arroganz der Macht mit Inkompetenz paart, dann hat Außenminister Wadephul das Wort. Wie er die deutschen Touristen in der Golfregion dreist und wahrheitswidrig abkanzelte, ist ein Paradebeispiel für seinen selbstherrlichen Stil.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Herzlos, ahnungslos, selbstherrlich: Außenminister Johann Wadephul (CDU). Foto: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles