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Frankreich: Mann sticht auf Frauen ein und beruft sich auf Allah

Frankreich: Mann sticht auf Frauen ein und beruft sich auf Allah

Frankreich: Mann sticht auf Frauen ein und beruft sich auf Allah

Links sieht man den mutmaßlichen Attentäter, nachdem er von Passanten überwältigt wurde und sich auf Allah beruft, rechts sieht man ihn mit gezücktem Messer
Links sieht man den mutmaßlichen Attentäter, nachdem er von Passanten überwältigt wurde und sich auf Allah beruft, rechts sieht man ihn mit gezücktem Messer
Der mutmaßliche Attentäter nach und während der Tat. Foto: Screenshot X
Frankreich
 

Mann sticht auf Frauen ein und beruft sich auf Allah

Messerattacke mitten in Paris: Ein Mann greift drei Frauen an, darunter eine Schwangere. Allah habe ihm die Tat befohlen, erklärt er anschliessend – und soll verwirrt gewirkt haben.
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PARIS. Ein Mann hat in Paris drei Frauen, darunter eine Schwangere, mit Messern angegriffen und verletzt. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Angreifer von mehreren Passanten festgehalten wird und ihnen erklärt, dass Allah ihm die Tat befohlen habe, wie Le Figaro und Le Parisien berichten. Ein Augenzeuge berichtete, der Mann habe betont, er habe Frauen töten wollen.

Bei der Gewalttat war der Täter mit zwei Messern bewaffnet. Videoaufnahmen des Geschehens zeigen ihn in weißer Kleidung und mit langen schwarzen Haaren. Immer wieder warnt die Person, die den Attentäter filmt, Umstehende. In einer Szene ist zu sehen, wie der Mann mit ausgestreckter Klinge auf eine ahnungslose Passantin zuläuft. Mehrfach ruft der Mann hinter der Kamera ihr „Achtung, Achtung“ zu. Buchstäblich in der letzten Sekunde bemerkt die Frau den Angreifer und weicht ihm aus, wobei sich möglicherweise ihre Handtasche kurzzeitig mit dem Angreifer verfängt.

Zwei der Opfer sollen sich derzeit in einem kritischen Zustand befinden und Verletzungen am Rücken- und Bauchbereich haben. Lebensgefahr soll für sie allerdings nicht bestehen. Die Pariser Polizeipräfektur teilte mit, dass sie in ein Krankenhaus verbracht wurden.

Täter soll „zusammenhangslose Aussagen“ gemacht haben

Der 31jährige Tatverdächtige befindet sich im Polizeigewahrsam. Nach Aussagen aus Ermittlerkreisen soll er psychische Probleme haben und bei der Festnahme einen desorientierten Eindruck gemacht haben. Innenminister Laurent Nuñez (Renaissance-Partei) erklärte, er sei bislang „sehr vorsichtig hinsichtlich des Motivs für diese Gewalttat“. Der Angreifer habe „zusammenhangslose Äußerungen“ gemacht und eine falsche Identität angegeben.

Der Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire (Parti Socialiste) kommentierte den Vorfall auf X: „Meine Gedanken sind bei den Opfern dieser extrem gewalttätigen Tat. Die Ermittlungen müssen Aufschluss über die Motive des Täters geben.“

Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Metrostation Porte de Clichy. Die Haltestelle wurde anschließend von der Polizei geschlossen. (lb)

Der mutmaßliche Attentäter nach und während der Tat. Foto: Screenshot X
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