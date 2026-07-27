Mann sticht auf Frauen ein und beruft sich auf Allah

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PARIS. Ein Mann hat in Paris drei Frauen, darunter eine Schwangere, mit Messern angegriffen und verletzt. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Angreifer von mehreren Passanten festgehalten wird und ihnen erklärt, dass Allah ihm die Tat befohlen habe, wie Le Figaro und Le Parisien berichten. Ein Augenzeuge berichtete, der Mann habe betont, er habe Frauen töten wollen.

Bei der Gewalttat war der Täter mit zwei Messern bewaffnet. Videoaufnahmen des Geschehens zeigen ihn in weißer Kleidung und mit langen schwarzen Haaren. Immer wieder warnt die Person, die den Attentäter filmt, Umstehende. In einer Szene ist zu sehen, wie der Mann mit ausgestreckter Klinge auf eine ahnungslose Passantin zuläuft. Mehrfach ruft der Mann hinter der Kamera ihr „Achtung, Achtung“ zu. Buchstäblich in der letzten Sekunde bemerkt die Frau den Angreifer und weicht ihm aus, wobei sich möglicherweise ihre Handtasche kurzzeitig mit dem Angreifer verfängt.

BREAKING: 3 women stabbed in Paris. The attacker was recorded saying that he had been ordered by Allah to carry out the mass-stabbing. pic.twitter.com/eEf6XFP4hZ — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2026

Zwei der Opfer sollen sich derzeit in einem kritischen Zustand befinden und Verletzungen am Rücken- und Bauchbereich haben. Lebensgefahr soll für sie allerdings nicht bestehen. Die Pariser Polizeipräfektur teilte mit, dass sie in ein Krankenhaus verbracht wurden.

Täter soll „zusammenhangslose Aussagen“ gemacht haben

Der 31jährige Tatverdächtige befindet sich im Polizeigewahrsam. Nach Aussagen aus Ermittlerkreisen soll er psychische Probleme haben und bei der Festnahme einen desorientierten Eindruck gemacht haben. Innenminister Laurent Nuñez (Renaissance-Partei) erklärte, er sei bislang „sehr vorsichtig hinsichtlich des Motivs für diese Gewalttat“. Der Angreifer habe „zusammenhangslose Äußerungen“ gemacht und eine falsche Identität angegeben.

BREAKING: The man who carried out today’s mass-stabbing against 3 women in Paris says “It was Allah who ordered me to do it” pic.twitter.com/HATeNVVb8y — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2026

Der Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire (Parti Socialiste) kommentierte den Vorfall auf X: „Meine Gedanken sind bei den Opfern dieser extrem gewalttätigen Tat. Die Ermittlungen müssen Aufschluss über die Motive des Täters geben.“

J’adresse toutes mes pensées aux victimes de cet acte d’une violence extrême. L’enquête devra faire la lumière sur les motivations de l’auteur des faits. Profonde gratitude au policier hors service qui a maitrisé l’assaillant. https://t.co/6EROla3TN7 — Emmanuel Grégoire (@egregoire) July 27, 2026

Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Metrostation Porte de Clichy. Die Haltestelle wurde anschließend von der Polizei geschlossen. (lb)