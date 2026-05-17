Kubas Erzfeind sitzt am längeren Hebel

CIA-Direktor John Ratcliffe (l.) trifft sich mit kubanischen Politikern zu Gesprächen über Hilfen für den Karibikstaat. Foto: picture alliance / Newscom | CIA

Kuba steht mit dem Rücken zur Wand. Angesichts des drohenden wirtschaftlichen und sozialen Kollapses muss der sozialistische Staat mit dem Erzfeind USA verhandeln. Dabei geht es neben praktischer Hilfe auch um die letzte Symbolfigur des Castroismus.