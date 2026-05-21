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USA machen Druck: Raúl Castro darf aus Washington keine Geburtstagsgrüße erwarten

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Für Kubas Revolutionsführer Raúl Castro könnte der nahende Geburtstag ungemütlich werden.
Für Kubas Revolutionsführer Raúl Castro könnte der nahende Geburtstag ungemütlich werden.
Für Kubas Revolutionsführer Raúl Castro könnte der nahende Geburtstag ungemütlich werden. Foto: picture alliance / AP Photo/Ramon Espinosa | Ramon Espinosa
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Raúl Castro darf aus Washington keine Geburtstagsgrüße erwarten

Kubas Revolutionsführer Raúl Castro wird am 3. Juni 95 Jahre alt und die USA basteln an einem ganz besonderen Geburtstagsgeschenk für den Armeegeneral. Er soll wegen eines 30 Jahre zurückliegenden Verbrechens angeklagt werden und in Florida erscheinen – freiwillig oder „auf andere Weise“.

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Für Kubas Revolutionsführer Raúl Castro könnte der nahende Geburtstag ungemütlich werden. Foto: picture alliance / AP Photo/Ramon Espinosa | Ramon Espinosa
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