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Prozess: Und der Magdeburg-Attentäter zeigt immer noch keine Reue

Prozess: Und der Magdeburg-Attentäter zeigt immer noch keine Reue

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Der Attentäter von Magdeburg, Taleb al-Abdulmohsen: Bestreitet, verrückt zu sein. (Themenbild)
Der Attentäter von Magdeburg, Taleb al-Abdulmohsen: Bestreitet, verrückt zu sein. (Themenbild)
Der Attentäter von Magdeburg, Taleb al-Abdulmohsen: Bestreitet, verrückt zu sein. Foto: picture alliance/dpa | Peter Gercke
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Und der Magdeburg-Attentäter zeigt immer noch keine Reue

Kaum ein Wort über den Anschlag, dafür aber ellenlange politische Ausschweifungen: Kurz vor dem voraussichtlichen Urteil gegen den sechsfachen Mörder von Magdeburg kochen die Emotionen koch. Die JF war vor Ort.

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Der Attentäter von Magdeburg, Taleb al-Abdulmohsen: Bestreitet, verrückt zu sein. Foto: picture alliance/dpa | Peter Gercke
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