Angehörige von politischen Gefangenen protestieren in Venezuelas Hauptstadt Caracas in der Nacht. Foto: picture alliance / AP Photo/Pedro Mattey | Pedro Mattey

„Venezuela ist noch nicht dort, wo wir es gerne hätten“

Ein halbes Jahr nach dem Coup gegen Machthaber Maduro ist in Venezuela die Enttäuschung groß. Die „Gringos“ aus Washington reißen sich nur das Öl des Landes unter den Nagel, lautet der Vorwurf. Derweil richten sich die Hoffnungen der Bevölkerung bislang vergeblich auf eine Heilsgestalt.