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Technologiewettrennen: Drohne oben, Kopf unten

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Technologiewettrennen: Drohne oben, Kopf unten

Der Blick zum Himmel ist die Vorsichtsmaßnahme Nummer eins im Krieg geworden – Drohnen sei Dank. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Polegenko
Der Blick zum Himmel ist die Vorsichtsmaßnahme Nummer eins im Krieg geworden – Drohnen sei Dank. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Polegenko
Der Blick zum Himmel ist die Vorsichtsmaßnahme Nummer eins im Krieg geworden – Drohnen sei Dank. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Polegenko
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Drohne oben, Kopf unten

Billige Drohnen verändern die Ökonomie des Krieges. Sie bedrohen Panzer, Schiffe und Luftabwehrsysteme, die ein Vielfaches kosten. Damit stärken sie regionale Mächte – und beenden die kurze Epoche uneingeschränkter amerikanischer Vorherrschaft.

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Der Blick zum Himmel ist die Vorsichtsmaßnahme Nummer eins im Krieg geworden – Drohnen sei Dank. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Polegenko
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