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Neue Provokation: Warum will Bärbel Bas die Koalition in die Luft sprengen?

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SPD-Chefin Bärbel Bas ist nicht als konziliant bekannt.
SPD-Chefin Bärbel Bas ist nicht als konziliant bekannt.
SPD-Chefin Bärbel Bas ist nicht als konziliant bekannt. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
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Warum will Bärbel Bas die Koalition in die Luft sprengen?

Sie stänkert und blockiert, wo sie nur kann. Jetzt bringt Bärbel Bas auch noch ein Arbeitszeitgesetz auf den Weg, das die Union auf die Palme bringen muss. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, was dahintersteckt. Eine Analyse.

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SPD-Chefin Bärbel Bas ist nicht als konziliant bekannt. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
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