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Eurobonds durch die Hintertür: Wie Europa seine Schuldenregeln weiter schleift

Eurobonds durch die Hintertür: Wie Europa seine Schuldenregeln weiter schleift

Eurobonds durch die Hintertür: Wie Europa seine Schuldenregeln weiter schleift

Italienische Euromünze und angerissene EU-Fahne, Symbolfoto Schuldenkrise in Italien
Italienische Euromünze und angerissene EU-Fahne, Symbolfoto Schuldenkrise in Italien
Italienische Euromünze und angerissene EU-Fahne (Symbolbild): Wird Deutschland als Melkkuh geschlachtet? Foto: IMAGO / Christian Ohde
JF-Plus Icon Premium Eurobonds durch die Hintertür
 

Wie Europa seine Schuldenregeln weiter schleift

Was in der Griechenlandkrise noch als Ausnahme galt, soll nun als permanenter Mechanismus verankert werden– mit Hunderten Milliarden Euro Kreditspielraum im nächsten EU-Haushalt. Es droht ein Zinsvorteil für Schuldensünder.

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Italienische Euromünze und angerissene EU-Fahne (Symbolbild): Wird Deutschland als Melkkuh geschlachtet? Foto: IMAGO / Christian Ohde
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