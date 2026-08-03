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Korruptionsskandal in der Alpenrepublik: Österreich: Land der Berge, Land der Funktionäre

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Der Österreicher Walter Ruck hat dem Druck nachgegeben und ist zurückgetreten (Archivbild).
Der Österreicher Walter Ruck hat dem Druck nachgegeben und ist zurückgetreten (Archivbild).
Walter Ruck hat dem Druck nachgegeben und ist zurückgetreten (Archivbild). Foto: picture alliance / EVA MANHART / APA / picturedesk.com | EVA MANHART
JF-Plus Icon Premium Korruptionsskandal in der Alpenrepublik
 

Österreich: Land der Berge, Land der Funktionäre

Der Fall des Bauunternehmers und Wirtschaftsfunktionärs Walter Ruck wirft ein Schlaglicht auf Österreichs „Freunderlwirtschaft“. Er mag ein besonders krasser Fall sein; steht jedoch für ein ganzes System.

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Walter Ruck hat dem Druck nachgegeben und ist zurückgetreten (Archivbild). Foto: picture alliance / EVA MANHART / APA / picturedesk.com | EVA MANHART
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