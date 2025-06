Ausschreitungen in Nordirland – Migrantengewalt als Auslöser?

BALLYMENA. Hunderte Demonstranten haben in der nordirischen Stadt Ballymena in der Polizisten attackiert und Häuser sowie Autos in Brand gesetzt. Es war die zweite Nacht in Folge, in der es zu Ausschreitungen kam. Anlaß ist ein mutmaßlicher sexueller Übergriff, den zwei minderjährige Zigeuner begangen haben sollen, wie verschiedene britische Medien berichten.

Die örtliche Polizei bezeichnete die Ausschreitungen als „schlicht und einfach rassistische Gewalt“. Der nordirische Polizeichef Jon Boutcher warnte, daß „haßgetriebene Handlungen und Pöbeleien“ das Gefüge der irischen Gesellschaft zerreißen könnten. „Dieses Verhalten muß aufhören.“

Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, ist unter anderem zu sehen, wie Demonstranten Polizeifahrzeuge mit Gegenständen bewerfen:

Der Vorsitzende der nordirischen Partei Traditional Unionist Voice, Jim Allister, bezeichnete die Krawalle als „sehr beunruhigend“. Es müsse jedoch der Kontext gesehen werden: Die Gegend leide an einem „signifikanten demographischen Wandel“ aufgrund „ungehinderter Einwanderung“. Obwohl die Berichte über sexuelle Übergriffe „verstörend“ seien, gebe es „keine Rechtfertigung für Angriffe auf Polizisten, während diese örtliche Gemeinschaften beschützen“.

Der britische Nordirland-Minister Hilary Benn äußerte ebenfalls Kritik an den Ausschreitungen. „Die schrecklichen Szenen ziviler Unruhen, die wir heute Abend wieder in Ballymena erlebt haben, haben in Nordirland keinen Platz“, schrieb er auf X.

The terrible scenes of civil disorder we have witnessed in Ballymena again this evening have no place in Northern Ireland. There is absolutely no justification for attacks on PSNI officers or for vandalism directed at people’s homes or property.

— Hilary Benn (@hilarybennmp) June 10, 2025