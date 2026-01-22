„Die haben nicht einmal Zähne“ – ÖVP-Fraktionschef verhöhnt FPÖ-Wähler

Anzeige

WIEN. ÖVP-Fraktionschef August Wöginger hat im österreichischen Parlament mit Aussagen über FPÖ-Sympathisanten Tumulte ausgelöst. In seiner Wortmeldung sprach er über Teilnehmer eines FPÖ-Neujahrsempfangs in Klagenfurt und erklärte: „Die haben nicht einmal Zähne und zerrissene Hosen. Das sind eure Fahnenschwinger.“

Die Worte fielen zu Beginn der ersten Nationalratssitzung des Jahres, die mit einer Debatte über Maßnahmen gegen die Teuerung begann. Wöginger warf der FPÖ vor, die Regierung öffentlich zu kritisieren, gleichzeitig aber bei keiner inflationsdämpfenden Maßnahme mitzustimmen.

Nach den Aussagen über die FPÖ-Anhänger kam es in den Reihen der Freiheitlichen zu mehreren Zwischenrufen, die Sitzung wurde zeitweise unterbrochen. Der Zwischenfall ereignete sich in einer Phase, in der die FPÖ den anderen Parteien immer weiter davonzieht. In aktuellen Umfragen kommt die Freiheitliche Partei auf 36 Prozent, die ÖVP auf 20 und die SPÖ auf 18 Prozent.

Rücktrittsforderungen aus der FPÖ

Wenig später nahm Wöginger seine Wortwahl zurück. In Richtung der FPÖ-Abgeordneten erklärte er: „Ich nehme diesen Ausdruck zurück, den ich getätigt habe bezüglich eurer Leute, die in den ersten Reihen sitzen bei den Veranstaltungen. Das tut mir leid, das nehme ich zurück.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

FPÖ-Chef Herbert Kickl reagierte anschließend auf Facebook. „Geht es noch primitiver?“, schrieb er und bezeichnete Wöginger als „völlig abgehoben und zutiefst beleidigend“. Die Aussagen richteten sich, so Kickl, nicht nur gegen FPÖ-Anhänger, sondern gegen viele Bürger, die sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlten.

Die Wortmeldung sei Ausdruck einer wachsenden Nervosität der ÖVP angesichts der politischen Stimmung im Land. Auch die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch meldete sich zu Wort und erklärte, Wöginger sei „reif für den Rücktritt“. (rr)