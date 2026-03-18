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Folgen des Ukrainekrieges: Der Mittelkorridor kann Europas neue Energie- und Handelsroute werden

Folgen des Ukrainekrieges: Der Mittelkorridor kann Europas neue Energie- und Handelsroute werden

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Mittelkorridor: Im Hafen von Kuryk (Aserbaidschan) kommen Container für den Weitertransport an.
Mittelkorridor: Im Hafen von Kuryk (Aserbaidschan) kommen Container für den Weitertransport an.
Im Hafen von Kuryk (Aserbaidschan) kommen Container für den Weitertransport an. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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Der Mittelkorridor kann Europas neue Energie- und Handelsroute werden

Europa braucht Rohstoffe und Energie. Die Erkenntnis ist nicht neu, doch neu ist der Weg, über den beides zu haben ist. Der sogenannte Mittelkorridor kann helfen, Europas Versorgung zu sichern; ganz ohne Russland.

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Im Hafen von Kuryk (Aserbaidschan) kommen Container für den Weitertransport an. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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