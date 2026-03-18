Der Mittelkorridor kann Europas neue Energie- und Handelsroute werden

Im Hafen von Kuryk (Aserbaidschan) kommen Container für den Weitertransport an. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner

Europa braucht Rohstoffe und Energie. Die Erkenntnis ist nicht neu, doch neu ist der Weg, über den beides zu haben ist. Der sogenannte Mittelkorridor kann helfen, Europas Versorgung zu sichern; ganz ohne Russland.