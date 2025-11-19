Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Tech-Fortschritt ohne uns: Energiewende bremst den KI-Boom in Deutschland aus

Tech-Fortschritt ohne uns: Energiewende bremst den KI-Boom in Deutschland aus

Tech-Fortschritt ohne uns: Energiewende bremst den KI-Boom in Deutschland aus

Deutschland: Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (3. v. l.) den Spatenstich für einen KI-Innovationspark vollzieht, bleibt die Frage nach der Energieversorgung offen.
Deutschland: Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (3. v. l.) den Spatenstich für einen KI-Innovationspark vollzieht, bleibt die Frage nach der Energieversorgung offen.
Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (3. v. l.) den Spatenstich für einen KI-Innovationspark vollzieht, bleibt die Frage nach der Energieversorgung offen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
JF-Plus Icon Premium Tech-Fortschritt ohne uns
 

Energiewende bremst den KI-Boom in Deutschland aus

Mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur in Deutschland steigt der Strombedarf rasant. Durch den von der Bundesrepublik verfolgten Klimakurs wird das jedoch nichts. Wie kann eine Lösung aussehen?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (3. v. l.) den Spatenstich für einen KI-Innovationspark vollzieht, bleibt die Frage nach der Energieversorgung offen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles