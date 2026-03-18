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Rechtsstaat und seine Prinzipien: Sollte das „Nationalgefühl unseres deutschen Volkes“ Verfassungsrang bekommen?

Rechtsstaat und seine Prinzipien: Sollte das „Nationalgefühl unseres deutschen Volkes“ Verfassungsrang bekommen?

Rechtsstaat und seine Prinzipien: Sollte das „Nationalgefühl unseres deutschen Volkes“ Verfassungsrang bekommen?

Ulrich Vosgerau über das Nationalgefühl, die Verfassung und den rechtsstaat
Ulrich Vosgerau über das Nationalgefühl, die Verfassung und den rechtsstaat
Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau klärt auf. Foto: Picture Alliance/Dpa
JF-Plus Icon Premium Rechtsstaat und seine Prinzipien
 

Sollte das „Nationalgefühl unseres deutschen Volkes“ Verfassungsrang bekommen?

Der Schutz der „natürlichen Lebensgrundlagen“ hat in Deutschland Verfassungsrang. Das „Nationalgefühl unseres deutschen Volkes“ allerdings nicht. Dabei gibt es viele Gründe, die dafür sprechen. Die Rechtskolumne von Ulrich Vosgerau.

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Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau klärt auf. Foto: Picture Alliance/Dpa
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