Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Lagebericht Ukraine-Krieg: Stromausfälle in Kiew – Stillstand an der Front

Feuerwehrmänner beseitigen in Kiew die Schäden eines nächtlichen russischen Drohnenangriffs (Archivbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Oleksandr Khomenko
Stromausfälle in Kiew – Stillstand an der Front

Rußland setzt im Kriegswinter auf gezielte Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine. So müssen Tausende Menschen in Kiew in der Kälte ausharren. Im Gegenzug gerät die Logistik der Russen ins Visier, zu Land und zu See. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

