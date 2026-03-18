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1848: Ferdinand Freiligrath: Der Trompeter der Revolution

1848: Ferdinand Freiligrath: Der Trompeter der Revolution

1848: Ferdinand Freiligrath: Der Trompeter der Revolution

Eine alte Zeichnung des deutschen Revolutionsdichters Ferdinand Freiligrath
Eine alte Zeichnung des deutschen Revolutionsdichters Ferdinand Freiligrath
Der deutsche Revolutionsdichter Ferdinand Freiligrath. Foto: IMAGO / Zoonar
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Ferdinand Freiligrath: Der Trompeter der Revolution

Ein Lebenskampf für Meinungs- und Pressefreiheit, gegen Verbote, Verfolgung und staatliche Willkür: Heute, vor 150 Jahren, starb der Dichter Ferdinand Freiligrath.

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Der deutsche Revolutionsdichter Ferdinand Freiligrath. Foto: IMAGO / Zoonar
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