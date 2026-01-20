Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Trump gegen Dänemark: Worum es beim Ringen um Grönland eigentlich geht

Trump gegen Dänemark: Worum es beim Ringen um Grönland eigentlich geht

Trump gegen Dänemark: Worum es beim Ringen um Grönland eigentlich geht

Dänische Soldaten im Manöver auf Grönland: Warum wollen die USA so unbedingt die Insel haben?
Dänische Soldaten im Manöver auf Grönland: Warum wollen die USA so unbedingt die Insel haben?
Dänische Soldaten im Manöver auf Grönland: Warum wollen die USA so unbedingt die Insel haben? Foto: picture alliance / newscom | Danish Defence Command
JF-Plus Icon Premium Trump gegen Dänemark
 

Worum es beim Ringen um Grönland eigentlich geht

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ist weiterhin fest entschlossen, Grönland zu annektieren. Doch aus welchen Gründen – und warum hat das auf längere Sicht Auswirkungen auch für Deutschland? Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Dänische Soldaten im Manöver auf Grönland: Warum wollen die USA so unbedingt die Insel haben? Foto: picture alliance / newscom | Danish Defence Command
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles