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Democratic Socialists of America: Der Erfolg des linken Flügels wird für die US-Demokraten zum Problem

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Der bislang erfolgreichste Vertreter der DSA hilft der Bewegung im ganzen Land: Zoran Mamdani, Bürgermeister von New York City. Foto: picture alliance / Anadolu | Selcuk Acar
Der bislang erfolgreichste Vertreter der DSA hilft der Bewegung im ganzen Land: Zoran Mamdani, Bürgermeister von New York City. Foto: picture alliance / Anadolu | Selcuk Acar
Der bislang erfolgreichste Vertreter der DSA hilft der Bewegung im ganzen Land: Zoran Mamdani, Bürgermeister von New York City. Foto: picture alliance / Anadolu | Selcuk Acar
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Der Erfolg des linken Flügels wird für die US-Demokraten zum Problem

Zohran Mamdani regiert New York, weitere Sozialisten gewinnen demokratische Vorwahlen. Nun fordert ein möglicher Präsidentschaftskandidat den Bruch mit dem linken Flügel.

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