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Vertuschung und Aktenvernichtung: Was das neue Corona-Geständnis für Fauci bedeutet

Vertuschung und Aktenvernichtung: Was das neue Corona-Geständnis für Fauci bedeutet

Vertuschung und Aktenvernichtung: Was das neue Corona-Geständnis für Fauci bedeutet

Während der Corona-Pandemie stand Anthony Fauci in den USA im Mittelpunkt auch der Gesundheitskommunikation (Archivbild).
Während der Corona-Pandemie stand Anthony Fauci in den USA im Mittelpunkt auch der Gesundheitskommunikation (Archivbild).
Während der Corona-Pandemie stand Anthony Fauci in den USA im Mittelpunkt auch der Gesundheitskommunikation (Archivbild). Foto: picture alliance / Captital Pictures | –
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Was das neue Corona-Geständnis für Fauci bedeutet

Die Aufarbeitung der Corona-Pandemie ist längst nicht abgeschlossen. Neue Geständnisse über vernichtete Akten zum Ursprung des Erregers könnten auch für Anthony Fauci unangenehm werden. Oder schützt ihn die Biden-Begnadigung?

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Während der Corona-Pandemie stand Anthony Fauci in den USA im Mittelpunkt auch der Gesundheitskommunikation (Archivbild). Foto: picture alliance / Captital Pictures | –
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