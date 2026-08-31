Liveticker: Sachsen-Anhalt vor der Wahl

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14.30 Uhr: Baden-Württembergs ehemaliger Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat gegenüber dem Online-Medium „Table.Briefings“ angekündigt, aus seiner Partei auszutreten, sollte die Brandmauer zur AfD fallen. „Dann ist das nicht mehr meine CDU“, betonte der amtierende Landtagspräsident von Baden-Württemberg. Er lehne jegliche Zusammenarbeit mit der Rechtspartei ab und werde alles in seiner Macht Stehende tun, um eine solche zu verhindern.

Strobls Parteifreund Volker Kauder, ehemaliger Fraktionschef der Union im Bundestag, hält ebenfalls an der Brandmauer fest. Wenn diese fällt, sei die CDU „erledigt“, warnte er. Kauder zeigte sich „entsetzt“ darüber, dass er aus Parteikreisen mit Blick auf eine AfD-Kooperation regelmäßig höre: „Ihr müsst es halt mal probieren“.

Auch die Linkspartei hält Kauder für „sehr problematisch“. Zugleich betonte er: „Aber AfD auf keinen Fall. Das müssen wir gelernt haben.“

Scharfe Kritik an den Äußerungen Strobls kam von der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion. Strobl habe als Landtagspräsident seine Aufgabe missachtet, „überparteilich zu handeln und den Willen des Volkes zu repräsentieren.“ AfD-Fraktionschef Martin Rothweiler sagte dazu: „Erpressung scheint zum neuen Markenkern der CDU zu werden.“

14.05 Uhr: Der amtierende Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat für Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hat bei „WELT TV“ die eigene Regierungsarbeit gelobt. So habe Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr dieses Jahres lediglich 1.000 neue Migranten registriert. „Das ist ein Bruchteil dessen, was wir in den letzten Jahren hatten.“ So wenige Personen seien zuletzt in den Jahren 2011 und 2012 in das Bundesland gekommen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) habe wichtige Asylreformen in die Wege geleitet. „Die Migrationswende ist da“, betonte Schulze.

Auch energiepolitisch habe seine Regierung gute Arbeit geleistet. So habe die Abschaffung der Gasspeicherumlage dafür gesorgt, dass die örtliche Chemieindustrie erhalten blieb.

Mit Blick auf mögliche Regierungskonstellationen nach den Wahlen am Sonntag, betonte der Christdemokrat: „Ich möchte nicht, dass meine Heimat ein Experimentierfeld wird.“ Konkrete Aussagen, wie eine CDU-geführte Landesregierung aussehen würde, tätigte er nicht. Mit Blick auf eine Mögliche Kooperation mit der Linkspartei, aber auch mit der AfD, sagte Schulze: „Ich werde mich nicht abhängig machen.“

Dem BSW, das in der Vergangenheit immer wieder einen parteiunabhängigen Ministerpräsidenten gefordert hatte (JF berichtete), warf er vor, es gehe der Partei alleine darum, „wieder Einfluss in Berlin zu gewinnen“. Sollte es die Wagenknecht-Partei in den Landtag schaffen, werde sie den AfD-Kandidaten Siefgmund unterstützen, zeigte sich Schulze überzeugt. Parteigründerin Sahra Wagenknecht betreibe einen „irren Wahlkampf“, dessen Themenschwerpunkte nichts mit Sachsen-Anhalt zu tun hätten.

13.35 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schließt eine gemeinsame Regierung seiner Parteifreunde mit der Linkspartei in Sachsen-Anhalt kategorisch aus. „Es ist völlig klar: Eine Regierung mit den Linken kann es nicht geben“, sagte Kretschmer im ZDF-Morgenmagazin. „Da sind die inhaltlichen Unterschiede so groß, so gewaltig. Das schließt sich aus.“

Kretschmer führt in Sachsen selbst eine Minderheitsregierung an, die auch auf gemeinsame Mehrheiten mit der Linksfraktion angewiesen ist.

Sein Parteifreund Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, sieht die Linkspartei anders. Er äußerte sich zwar nicht zu möglichen Regierungen in Sachsen-Anhalt, jedoch sagte er Mitte Mai in der ARD-Sendung „Maischberger“, dass man „AfD und Linkspartei nicht in einen Topf schmeißen“ könne. „Die AfD ist die deutlich größere Gefahr.“

13.10 Uhr: BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht sagte am Montag bei n-tv, die Politik der CDU und „der alten Parteien“ habe dafür gesorgt, dass die AfD in den Umfragen so gut dastehe. Ihre Partei habe nicht vor, CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze zu wählen. Es brauche „in Sachsen-Anhalt, aber längerfristig auch auf Bundesebene einen politischen Neubeginn – und kein ‚weiter so!‘“

Das BSW wünsche sich „einen überparteilichen Ministerpräsidenten“, betonte Wagenknecht. Zudem kritisierte sie Siegmunds Ankündigung, ohne Alleinregierung nicht zur Ministerpräsidentenwahl antreten zu wollen. Das sei „absolut falsch“, monierte die 57jährige.

Auf Kritik an der eigenen Partei äußerte die ehemalige Linkspartei-Politikerin. So habe in Thüringen das Eintreten in eine „Brombeer-Koalition“ aus CDU, BSW und SPD und die darauffolgende Regierungsarbeit im Freistaat das Vertrauen der Menschen in das BSW massiv geschwächt. Es war ein Fehler, „auf diese Art in eine Regierung zu gehen, wo BSW-Politik nicht erkennbar, oder wenig erkennbar ist“.

12.30 Uhr: In der vergangenen Woche hatten in der Landeshauptstadt Magdeburg 440 doppelt gedruckte und versendete Wahlscheine für Briefwähler für Aufregung gesorgt (JF berichtete). Die Stadtverwaltung teilte daraufhin mit, dass die entsprechenden Nummern der Briefwahlunterlangen auf einer Liste als ungültig markiert werden, um Wahlbetrug zu verhindern.

Daher sei eine mehrfache Stimmabgabe nicht möglich, betonte ein Sprecher der Magdeburger Stadtverwaltung. Die Integrität der Wahl sei zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, betonte er. Die Liste mit den ungültig gemachten Wahlscheinnummern liege den Wahlvorständen und Briefwahlvorständen am Wahlsonntag vor und diese würden alle eingegangenen Briefwahlunterlagen anhand dieser Liste überprüfen. Stimmen mit den ungültigen Wahlscheinnummern würden bei der Auszählung nicht berücksichtigt.

Vor wenigen Tagen war ein vergleichbarer Fall publik geworden – dieses Mal mit 1.184 Wahlzetteln in Halle, wie ein Sprecher der Stadt am Freitag mitteilte. Grund sei ein technischer Fehler auf Seiten des technischen Dienstleisters. Auch in Halle sollen betroffene Bürger unverzüglich einen neuen Wahlschein erhalten. „Wer betroffen ist, erkennt dies daran, dass den Briefwahlunterlagen ein entsprechendes Informationsschreiben des Wahlleiters beigefügt ist, das erläutert, welche Schritte zu beachten sind, damit die Ordnungsmäßigkeit der Wahl sichergestellt ist und jeder Briefwähler eine gültige Stimme abgeben kann“, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

11.55 Uhr: Der sachsen-anhaltische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider hatte am Sonntag für Kritik gesorgt, weil in seinem Büro eine Tasse mit der Aufschrift „Armee Russlands“ steht. Gegenüber dem Bild-Reporter Paul Ronzheimer hatte Tillschneider gesagt: „Die hat mir jemand geschenkt. Ich wollte sie jetzt nicht wegtun.“ Er verbinde damit nichts Besonderes. Auf den Ukrainekrieg angesprochen, sagte der AfD-Politiker: „Es ist nicht unser Krieg.“

Nun betonte Tillschneider gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, es handele sich dabei „um ein Mitbringsel von einer Russlandreise aus 2023 oder 2023, über das schon mehrfach berichtet wurde. Insofern verstehen wir die Skandalisierung nicht“.

Bild-Journalist Ronzheimer hatte im Nachgang behauptet, Tillschneider habe versucht, die Veröffentlichung des Videos zu verhindern. Tillschneider selbst bestätigte das nun gegenüber der dpa. Er habe „aufgrund des impertinenten Verhaltens des Herrn Ronzheimer und seines Teams“ versucht, den Videobeitrag zu verhindern.

11.30 Uhr: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schaltet sich in den Wahlkampf ein. Der Kanzler sagte im ARD-Sommerinterview, in Sachsen-Anhalt stehe „die Regierungsfähigkeit eines ganzen Bundeslandes auf dem Spiel“. Zudem warnte er Sympathisanten der AfD: „Wenn das so kommt, wie das in den Umfragen möglich erscheint“, werde Sachsen-Anhalt „erhebliche Probleme“ bekommen (JF berichtete).

Er könne sich nicht vorstellen, dass internationale Investoren ein Interesse an Projekten in einem Bundesland mit AfD-Ministerpräsidenten hätten, betonte Merz. Auf die Nachfrage, ob die CDU in dem Land für eine Koalition mit der Linkspartei offen sei, reagierte er ausweichend. „Wir werden das im Lichte des Wahlergebnisses anschauen.“

11.00 Uhr: Der Chef des sachsen-anhaltischen Ölherstellers Addinol, Georg Wildegger, sagte am Montag gegenüber der Wirtschaftswoche, er habe seine Mitarbeiter vor einer Wahlentscheidung für die AfD gewarnt. Er sei früher „sehr zurückhaltend mit politischen Äußerungen“ gewesen. „Wenn mich jemand privat danach gefragt hat, habe ich meine Meinung gesagt. Aber ich habe sie gegenüber Mitarbeitern nie von mir aus kundgetan.“ Inzwischen habe sich das geändert, denn er mache sich große Sorgen vor einem Ministerpräsidenten Siegmund.

Dieser rede „von ‚kleinen Säuberungen‘ in Ministerien und anderen Behörden“. Beamte, die AfD-kritisch eingestellt sind, müssten damit rechnen, abgesetzt zu werden. „Das ist eine Ansage, wie ich sie so vorher noch nie gehört habe und die mich als Bürger extrem besorgt.“ Als Unternehmer blicke er auch mit Sorge auf mögliche wirtschaftliche Folgen einer AfD-Regierung, denn deren Wahlprogramm sei „Gift für unsere Wirtschaft“, betonte Wildegger. Durch eine AfD-Landesregierung würde sich „keines der Probleme in unserem Land lösen“, stattdessen entstünden viele neue, zeigte sich der Unternehmer überzeugt.

10.45 Uhr: Beim Bundeskongress der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland in Magdeburg am vergangenen Sonntag stellte sich der Siegmund einem Kurzinterview mit der JUNGEN FREIHEIT. Auf die Frage, wie er als Ministerpräsident Abschiebungen am ersten Tag seiner Amtszeit möglich machen wolle, antwortete der AfD-Kandidat, er werde „Aufnahmeeinrichtungen umwidmen in eine Abschiebehafteinrichtung“.

Wie will Ulrich Siegmund überhaupt Abschiebungen ab Tag 1 möglich machen? Wir haben gefragt. pic.twitter.com/XCZrXMGerq — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) August 29, 2026

Wichtiger sei es jedoch, soziale Anreize abzubauen, die zur illegalen Einreise motivieren. Es gebe viele solcher Maßnahmen, die auf Landesebene möglich seien – etwa eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Um alle politischen Ziele zu erreichen, sei eine AfD-Bundesregierung jedoch essentiell, räumte Siegmund ein.

10.15 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker der JUNGEN FREIHEIT vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am 6. September. Etwa 1,7 Millionen Wahlberechtigte in dem Bundesland dürfen am Sonntag ihre Stimme abgeben. Die jüngste Umfrage des Instituts Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF sieht die AfD um Spitzenkandidat Ulrich Siegmund mit großem Abstand auf dem ersten Platz, bei 40 Prozent. Es folgen die CDU mit 23 Prozent, die Linkspartei mit 13 Prozent und die SPD mit neun Prozent.

Spannend, ob es für die Fünf-Prozent-Hürde reicht und man den Wiedereinzug in den Landtag schafft, dürfte es nur für die Grünen werden – sie stehen aktuell bei sechs Prozent. Das BSW und die FDP haben mit jeweils drei Prozent geringe Chancen. Sollten die Grünen den Sprung in den Landtag erreichen, wäre eine AfD-Alleinregierung fast ausgeschlossen, weil alle anderen Parteien sich weigern, eine Koalition mit der Rechtspartei einzugehen.